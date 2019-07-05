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İran'da öğrendiği seramik sanatını meslek edindi

1 saat önce

İran'da hobi olarak başladığı seramik sanatında kendini geliştiren Solmaz Tok, KOSGEB'in "Girişimcilik Destek Programı"ndan yararlanarak atölyesini kurdu.

İran'da öğrendiği seramik sanatını meslek edindi, System.String[]
ATAKAN ÇITLAK - İran'da hobi olarak başladığı seramik sanatında kendini geliştiren Solmaz Tok, KOSGEB'in "Girişimcilik Destek Programı"ndan yararlanarak atölyesini kurdu.
Solmaz Tok, İran'da yaşadığı yıllarda hobi amacıyla seramik sanatını öğrendi. Hobisi zamanla tutkuya dönüşen Tok, 4 yıl önce Giresun'a yerleşti.
İran ve Türkiye'nin değişik illerinde bugüne kadar 18 sergi açan Tok, hayalini kurduğu atölyeye ise KOSGEB'in "Girişimcilik Destek Programı" sayesinde kavuştu.
Tok, aldığı 50 bin liralık destekle seramik üzerine eserlerini üreteceği atölyesini kurdu.
Solmaz Tok, AA muhabirine, 18 yıl önce İran'ın Tebriz kentinde merak üzerine seramik sanatına başladığını söyledi.
Yıllar içerisinde bu sanatı icra eden isimlerden dersler aldığını ve kendisini geliştirdiğini anlatan Tok, "Hobi olarak başladım bu sanata. İlerleyen yıllarda çok sevdim ve meslek edindim. Zaman içerisinde de kendimi geliştirdim." dedi.
Tok, İran'da Tebriz ve Tahran başta olmak üzere birçok yerde sergi açtığını belirterek, Türkiye'de de Ankara ile bazı illerde sergileri olduğunu aktardı.
Atölye hayalini Giresun'a yerleştikten sonra gerçekleştirdiğini ifade eden Tok, "KOSGEB desteğiyle hayalim gerçeğe dönüştü. Şu anda oluşturduğum atölyemde çalışmalarıma devam ediyorum. Burada tabaktan, bardaklara, süs eşyalarına kadar her şeyi üretiyorum." diye konuştu.
Tok, ürünlerine ilgi olduğunu vurgulayarak satışlarını çoğunlukla sosyal medya ile düzenlediği sergiler üzerinden yaptığını sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:14 Kaynak: AA
solmaz, iran, Kültür Sanat
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