İran'da öğretmenlerin düzenlediği gösterilere polis müdahale etti - Son Dakika

İranlı öğretmenler maaşlarına zam talebiyle ülke genelinde gösteriler düzenleyerek hükümeti protesto ederken güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından şiddet olayları yaşandı.

İran'da ekonomik şartlarının düzeltilmesini isteyen öğretmenler, seslerini duyurmak için birçok eyalette eğitim daireleri önünde toplandı.

Öğretmenlerin Fars, Kirmanşah, Kürdistan, Merkezi, Erdebil, İsfahan ve Buşehr eyaletlerinde düzenlediği gösterilerde bazı noktalarda güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından şiddet olayları patlak verdi.

Fars eyaletine bağlı Şiraz kentinde toplanan öğretmenler, hükümet karşıtı sloganlar attı. Erdebil eyaletinde gösteri düzenleyen öğretmenler de gözaltına alınan sendika aktivistlerinin serbest bırakılmasını istedi.

Merkezi eyaletindeki gösterilerde Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a seslenen öğretmenler, geçim şartlarının iyileştirilmesi için hazırlanan ve geçen yıl aralıkta Meclisten geçen yasanın bir an önce uygulanması çağrısında bulundu.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, gösteriler sırasında güvenlik güçleri ile öğretmenler arasında arbede yaşandığı ve birçok öğretmenin gözaltına alındığı görüldü.

Eylemcilerin talepleri arasında "çalışan ve emekli öğretmenlerin maaşlarının iyileştirilmesi, tutuklu öğretmenlerin serbest bırakılması, anaokulu öğretmenlerinin kadroya alınması, hizmet kademesinde çalışanların maaşlarının iyileştirilmesi, parasız eğitim ve sınıfların en fazla 16 öğrenci kapasiteli olması" yer alıyor.

Tahran Öğretmenler Sendikası üyelerinden Ali Ekber Bagani, Resul Bedaki, Muhammad Habibi ve Cafer İbrahimi dün gözaltına alınmıştı. İran'da 2 Mayıs Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor.