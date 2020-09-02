İran'da okullar açılıyor - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, sağlık protokollerine bağlı kalınarak ülke genelinde okulların açılacağını ve önceliklerinin sınıf ortamında eğitimin yapılması olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu. Ruhani, bu yılki eğitim sürecinin korona virüs nedeniyle farklı olacağını belirterek, "Ülkede hiçbir çocuk eğitimden mahrum kalamaz. Bu konuda devlet televizyonu da tüm imkanlarını devreye sokacak ve sosyal medyayı da etkin kullanacağız" dedi.

Ruhani, sağlık protokollerine bağlı kalınarak ülke genelinde okulların açılacağını ve önceliklerinin sınıf ortamında eğitimin yapılması olduğunu belirterek, "Bu konuda ailelere de büyük sorumluluk düşüyor. Onlar olmadan okullarda sağlık protokolleri uygulanamaz. Elbette okulları korona virüs riskine göre ayıracağız. Bazı okullarda uzaktan eğitim olacaktır" dedi.

Okullarda uzaktan eğitim için "Şad" adlı programın kullanılacağını kaydeden Ruhani, daha önceden ücretli olan bu programın, öğrenciler için ücretsiz olması için talimat verdiğini söyledi.

Eğitimin ücretsiz olması gerektiğini belirten Ruhani, "Öğrenciler eğitim almak için hiçbir ücret ödememeli. 'Şad' adlı programın ücretsiz olması için Milli Eğitim Bakanlığına talimat verdim. Hiçbir İranlı çocuk eğitimden mahrum kalmamalı" ifadelerini kullandı.

İran'da 5 Eylül Cumartesi günü okulların açılması planlanıyor. İran Milli Eğitim Bakanlığı sağlık protokollerine bağlı kalarak okulların açılacağını ve korona virüs risk seviyesine göre bazı okullarda eğitimin uzaktan yapılacağını duyurdu.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)