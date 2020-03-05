İran'da okullar korona virüsü nedeniyle tatil edildi - Son Dakika
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İran'da okullar korona virüsü nedeniyle tatil edildi

6 saat önce

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülke genelinde tüm okulların yıl sonuna kadar (nevruz tatili sonuna kadar) tatil ilan edildiğini duyurdu.

İran'da okullar korona virüsü nedeniyle tatil edildi, System.String[]

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülke genelinde tüm okulların yıl sonuna kadar (nevruz tatili sonuna kadar) tatil ilan edildiğini duyurdu.


İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, korona virüsü ile mücadele komisyonu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ülke olarak önceliklerinin korona virüsünü yenmek olduğunu söyleyerek tüm okulların 20 Mart'a kadar tatil edildiğini açıkladı. Nemeki, yıl sonuna kadar ülke genelinde üniversiteler dahil tüm okulların korona virüsü nedeniyle tatil edildiğini açıklayarak, "Elbette bu karar rahat bir şekilde tatil yapılması için alınmadı. Kontroller artırılacak ve halkımızdan sağlık bakanlığının uyarı ve tavsiyelerini ciddiye almalarını istiyoruz. Gerçekten gereksiz nedenlerle evden dışarıya çıkmamalarını istiyoruz" dedi.


Nemeki, İranlıları evden çıkmamaları konusunda uyararak, "Özellikle benzin istasyonlarındaki sağlık denetimlerini arttıracağız. Çünkü virüsün ülke geneline yayıldığı noktalardan birisi de benzin istasyonlarıdır" ifadesini kullandı.


İran Sağlık Bakanlığının ülke genelinde görülen Covid-19 vakalarına ilişkin verdiği son bilgilerde vaka sayısının 3 bin 513, ölü sayısının ise 107 olduğu belirtildi. - TAHRAN

fahrettin koca, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:01 Kaynak: İHA
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