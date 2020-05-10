İran'da okullar önümüzdeki hafta açılacak - Son Dakika

İran Eğitim ve Öğretim Bakanı Muhsin Hacı Mirzayi, öğrencilerin 16 Mayıs Cumartesi günü okullara dönebileceklerini söyledi.



Korona virüs ile mücadele toplantısında konuşan İran Eğitim ve Öğretim Bakanı Muhsin Hacı Mirzayi, okulların İran'da hafta başı olarak kabul edilen 16 Mayıs Cumartesi günü açılacağını söyleyerek, "Öğrenciler okula gelmek zorunda değiller. Sadece öğretmenlerinden soru sormak ve problemlerini çözmek için gelebilirler" dedi.



Öğrencileri korona virüsten korumanın kendileri için öncelikli olduğunu belirten Mirzayi, ailelerden endişe duymamalarını isteyerek, "Sağlık protokollerine uygun hareket ediyoruz. Aileler için önemli bir endişe kaynağına dönüşen sınavları ya okullarda ya da online olarak düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona virüs ile mücadele toplantısında yaptığı konuşmada okulların önümüzdeki hafta açılacağını belirterek, "Okullar önümüzdeki hafta öğrencilerin sorularını öğretmenlerine sormaları ve problemlerini çözmeleri için açılacak. Okula gitmek zorunlu değil. Sadece öğretmenlerinden soruları olanlar gidebilir. Üniversiteler konusunu ise ayrıca değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.



İran'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 51 kişinin hayatını kaybetmesi ile ölenlerin sayısı 6 bin 640'a yükselirken, vaka sayısı ise 107 bin 603'e ulaştı. - TAHRAN