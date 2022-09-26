İran'da olaylar çığırından çıktı! Hükümet yanlıları ile protestocular karşı karşıya geldi - Son Dakika
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İran'da olaylar çığırından çıktı! Hükümet yanlıları ile protestocular karşı karşıya geldi

26.09.2022 21:19

22 yaşındaki Mahsa Amini'nin başörtüsünü tam olarak takmadığı için ahlak polisi tarafından öldürüldüğünün öne sürülmesinin ardından İran'da başlayan olaylar giderek büyüyor. Amini'nin ölümüne tepki gösterenlerin sonra bu kez de hükümet yanlıları sokağa çıktı.

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından "ahlak polisi" ve "zorunlu başörtüsü" uygulamasına karşı ülke genelinde başlayan protestolar 9. gününde devam ediyor.

HÜKÜMET YANLILARI SOKAĞA İNDİ

Giderek büyüyen gösterilere karşı bugün ikinci kez Tahran'da binlerce kişi bir araya gelerek, hükümete destek gösterileri gerçekleştirdi. Hükümet yanlısı sloganlar atan göstericiler ellerinde "Kahrolsun Fitneciler" ve "Kahrolsun İsrail" yazılı pankartlar taşıyarak İnkılap Meydanı'na yürüdü.

İran'da olaylar büyüyor! Protestoculardan sonra hükümet yanlıları da sokağa indi

41 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada, ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinin üyelerinin de bulunduğu en az 41 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

İran'da olaylar büyüyor! Protestoculardan sonra hükümet yanlıları da sokağa indi

NE OLMUŞTU?

Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Mahsa Amini, 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Tahran Emniyet Müdürlüğü Mahsa Amini'nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Amini'nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti.

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da olaylar çığırından çıktı! Hükümet yanlıları ile protestocular karşı karşıya geldi - Son Dakika

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