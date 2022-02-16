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İran'da Omicron varyantı nedeniyle hastanede yatanların yüzde 20'si 10 yaş altında - Son Dakika

İran'da Omicron varyantı nedeniyle hastanede yatanların yüzde 20'si 10 yaş altında

16.02.2022 19:58
İran'da Omicron varyantı nedeniyle hastanede yatanların yüzde 20'si 10 yaş altında

Tahran Korona ile Mücadele Merkezi Başkanı Ali Rıza Zali, ülkenin başkentindeki hastanelerde Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle yatarak tedavi olanların yüzde 19,5'inin 10 yaş altındaki çocuklardan oluştuğunu söyledi.

Tahran Korona ile Mücadele Merkezi Başkanı Ali Rıza Zali, ülkenin başkentindeki hastanelerde Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle yatarak tedavi olanların yüzde 19,5'inin 10 yaş altındaki çocuklardan oluştuğunu söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Zali, hızla yayılan Omicron varyantına ilişkin bilgi verdi.

Zali, "Çocuklar, Omicron varyantından daha fazla etkilendi. Delta varyantı döneminde yatarak tedavi olanların yüzde 5-6'sı çocuktu. Şu an hastanelerde yatarak tedavi olanların yüzde 19,5'i 10 yaş altındaki çocuklardan oluşuyor." dedi.

Omicron varyantında salgının başta Tahran olmak üzere tüm şehirlerde çocuklarda daha fazla görülmeye başladığına dikkati çeken Zali, ebeveynleri 10 yaş altı çocuklarını kalabalık yerlerden uzak tutmaları ve misafirliklere gitmemeleri konusunda uyardı.

İran Sağlık Bakanı Behram Aynullahi, 27 Ocak'ta yaptığı açıklamada, artan Kovid-19 vakalarıyla ülkede salgının 6. dalgasına girildiğini belirtmişti.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 134 bin 238 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 6 milyon 876 bin 565'e ulaştı.

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Koronavirüs, Omicron, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da Omicron varyantı nedeniyle hastanede yatanların yüzde 20'si 10 yaş altında - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da Omicron varyantı nedeniyle hastanede yatanların yüzde 20'si 10 yaş altında - Son Dakika
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