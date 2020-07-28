İran'da onlarca araç böyle yandı - Son Dakika

İran'da onlarca araç böyle yandı

Tahran, (DHA)- İran'da Kirmanşah kentinde ağır vasıtaların park ettiği otoparkta yangın çıktı. Olayda otoparkta bulunan içi yakıt dolu en az 8 araç alev alarak kullanılmaz hale geldi.

İtfaiyeye ait onlarca araçla yangın kontrol edilirken, siyah dumanlar bölgenin üstünü kapladı.

Alev almayan araçlar, yangın ulaşmadan park alanından uzaklaştırıldı.

Kirmanşah Kaymakamı Fazlullah Rencber, yangının önce bir tankerde çıktığını daha sonra diğer araçlara yayıldığını söyledi.

Yetkili, ilk tespitlere göre yangının, otoparktaki ağır araçlardan birinin motorunu tamir edilirken çıktığını aktardı. Can kaybının olmadığı olayda, en az dört kişin yaralandığı belirtildi.