İran'da ordu çekirge istilasına karşı harekete geçiyor - Son Dakika

İran'da ordu çekirge istilasına karşı harekete geçiyor

Küresel pandeminin ortasında bir yandan da çekirge istilası ile mücadele eden İran, yeni mücadele yöntemleri kapsamında orduyu çekirgelere karşı sahaya sürmeyi planlıyor.

İran'da ordu çekirge istilasına karşı harekete geçiyor, System.String[]

İran'da devam eden çekirge istilasının 7,4 milyar dolarlık tarımsal ürünü tehdit ettiği ve ordunun çekirgelerle mücadeleye hazır olduğu belirtildi.

İran İşçi Haber Ajansı'na göre (ILNA) ordu, ülkenin doğu ve güneybatıda Irak sınırına kadar geniş bir bölgede giderek büyüyen bu böcek istilasını ortadan kaldırma çabalarının bir parçası olarak, arazi araçlarını konuşlandırmaya hazır.

Bir Ziraat Bakanlığı yetkilisi Cuma günü yaptığı açıklamada, bu zararlı böceklerin 7 milyar doların üzerindeki ürünü yok etmekle tehdit ettiğini söyledi. Bakanlığın Bitki Koruma Bölümü Sözcüsü Muhammad Reza Mir, " Ordu, erişilmesi zor alanlarda kullanılmak üzere arazi araçlarının sağlanması başta olmak üzere, çöl çekirgeleriyle savaşmaya yardım sözü verdi." dedi.

Yetkiliye göre, askeri çabalar geçen yıllarda haşere sorununu çözmek için çok yardımcı oldu.

7.4 MİLYAR DOLARLIK TEHDİT

Mir, çöl çekirgelerinin İran'ın 31 vilayetinin yedisinde 200 bin hektardan fazla meyve bahçesine ve tarım arazisine saldırdığını kaydetti.

Mir ayrıca, Pakistan'ın sınırındaki doğu İran'dan Irak ile güneybatı sınırına kadar uzanan etkilenen bölgelerin, yakında güneybatı Asya'daki yaygın yağmurların bir çekirgelerin üremesi için elverişli ortamı sağlayarak, bu tehdidin 1 milyon hektar alana yükselteceği konusunda uyardı. Yetkili ayrıca, karşı-tedbir önlemlerinin şimdiye kadar hasarı başarıyla engellediğini de belirtti.

PPO başkanı Muhammed Reza Dargahi geçen ay, çekirge sürülerinin güney İran'daki altı ilde 1.250 trilyon riyal (7.4 milyar $) tarımsal ürünü tehdit ettiğini belirtti. Pakistan'ın zararı, 2.2 milyar dolar olarak tahmin edildi.

Bugüne kadarki çekirge istilasından en kötü yarayı alan bölge, Pakistan sınırındaki Sistan-Belucistan eyaleti oldu.

Irak, Ordu, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 01:06 

Son Dakika Dünya İran'da ordu çekirge istilasına karşı harekete geçiyor - Son Dakika Dünya

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