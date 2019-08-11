Son Dakika Haberleri: İran'da ordu ve mahallelinin 'arazi' anlaşmazlığı... Asker ateş açtı: 2 ölü
Son Dakika Güncel Haber

İran'da ordu ve mahallelinin 'arazi' anlaşmazlığı... Asker ateş açtı: 2 ölü

22 dakika önce

İran'da ordu ve mahallelinin 'arazi' anlaşmazlığı... Asker ateş açtı: 2 ölüİran (DHA) - İran'da mahkemenin, askeri üssün bir bölüm arazisini verdiği mahalleli ile askerler arasında yaşanan gerginlikte 2 mahalleli, İran askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

İran'da ordu ve mahallelinin 'arazi' anlaşmazlığı... Asker ateş açtı: 2 ölü
İran (DHA) - İran'da mahkemenin, askeri üssün bir bölüm arazisini verdiği mahalleli ile askerler arasında yaşanan gerginlikte 2 mahalleli, İran askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay İran'ın Mazenderan Eyaleti'ne bağlı Mahmudaba şehrinde Mahmoud Abad bölgesinde meydana geldi. Bölgede, İran askeri bölgesi içinde kalan bir arazinin kendilerine ait olduğu ileri süren mahalleli mahkeme sonucunda lehte karar elde edince, arazinin kendilerine teslimini istedi. Hava üssü olarak kullanılan bölgenin mahkeme kararına rağmen iade edilmediğini ileri süren mahalleli bölgede gösteri yaptı. Mahallelinin dağılması için güç kullanan İran askerleri, mahallelinin taş ile karşılık vermesi sonrası vatandaşların üzerine ateş açtı. Olayda 2 vatandaş hayatını kaybetti. Yaşanan anlar ise amatör bir kamera tarafından görüntülendi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 04:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da minibüs aydınlatma direğine çarparak takla attı
Olçok'un "Bahçeli idamı kaldırdı" sözlerine MHP'den yanıt: Gerçek dışı söylemler kendisine bir şey kazandırmaz Putin'den Kurban Bayramı mesajı: Rusya'ya yaptıkları katkılar çok değerli Boks eldiveni giyen Zaharova: Sadece bir kedicik değil bir boksörüm de

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 16:53:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'da ordu ve mahallelinin 'arazi' anlaşmazlığı... Asker ateş açtı: 2 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]