İran'da Orduya Ait Kargo Uçağı Düştü: 15 Ölü
1 saat önce
İran'da orduya ait uçak başkent Tahran'ın batısındaki Alborz bölgesinde düştü.
İran'da orduya ait uçak başkent Tahran'ın batısındaki Alborz bölgesinde düştü. İran ordusu kazada 15 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:49
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