Son Dakika Haberleri: İran'da Orduya Ait Kargo Uçağı Düştü: 15 Ölü

İran'da Orduya Ait Kargo Uçağı Düştü: 15 Ölü

1 saat önce

İran'da orduya ait uçak başkent Tahran'ın batısındaki Alborz bölgesinde düştü.

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İran'da orduya ait uçak başkent Tahran'ın batısındaki Alborz bölgesinde düştü. İran ordusu kazada 15 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:49 

Tahran, İran, Dünya
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