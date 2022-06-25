İran'da oto kaplama ve modifiyesi yapan "kadın usta" hemcinslerini de istihdam ediyor

Kanada'da yıllarca yaşadıktan sonra 4 yıl önce ülkesine dönen Meryem Telayi (Maryam Talai) kadınlara farklı alanlarda iş imkanı sağlamak için oto kaplama ve modifiye işi kurdu.

Toplumun kadınlara biçtiği rollerin aksine hareket ettiğini belirten Telayi AA muhabirine yaptığı açıklamada, erkeklerin yapabildiği işleri kadınların da rahatlıkla yapabileceğini söyledi.

Telayi, arabayla uğraşan 4 erkek kardeşin arasında tek kız kardeş olarak büyüdüğünü belirterek, "Her zaman kızlar için uygun olmadığı söylenen ve kızlara yasak görülen işleri yapmaya çalıştım ve yaptım. Bu işleri kardeşlerimle birlikte yaparak öğrendim." dedi.

Kızlara uygun görülmeyen işleri yapmaktan hiçbir zaman korkmadığını vurgulayan Telayi, ailesinde motosiklete binen tek kişi olduğunu ve motosiklet yarışı şampiyonluğu da bulunduğunu ifade etti.

Telayi, 25 yıl Kanada'da yaşadıktan sonra ülkesine gelme nedenini, "Bu 25 yılda edindiğim tecrübeleri İran'a gelip kadınlarla paylaşmak istedim ki onlar da kendilerini geliştirebilsin." diye açıkladı.

Yaklaşık 4 yıldır oto kaplama ve modifiye şirketinde çalıştığını söyleyen Telayi, elinden geldiğince kadınları istihdam ettiğini kaydetti.

İranlı usta, ülkede bu alanda kadınları istihdam eden ilk guruplardan biri olduklarını da ifade ederek, "Kadınları çalıştırmaya başladığımız ilk günlerde erkekler arabalarını kadın ustalara bırakmak istemiyordu. Güvenmiyordular kadın ustalara." diye konuştu.

Telayi, 4 yıl içinde daha fazla kadını işe aldıklarını, başka şirketlerin de kadınları işe almasıyla birlikte kadınların kendilerini bu alanda çok iyi gösterdiğini dile getirdi.

Şu anda 2 farklı şirkette yönetici olarak çalıştığını aktaran Telayi, bu işi öğrendikten sonra başka kadınlara da öğrettiğine işaret ederek, "Artık İran'da araba bakım, onarım ve modifiye işinde kadın sayısının epey arttığını gururla söyleyebilirim." dedi.

İranlı usta, hemcinslerinin araba bakım ve onarımıyla alakalı işlere ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Neredeyse her gün birkaç kadın bize gelip bu işi yapmak istediğini söylüyor. İranlı kadınların yaşamlarında yeni bir şeyler yapmalarına katkı sağlayabildiğim için kendimi çok mutlu hissediyorum." açıklamasında bulundu.

Eskiden de kadınların farklı işler yapmak istediğini ama bunun için çaba göstermediğine dikkat çeken Telayi, "Şu an erkeklere özgü görülen işleri kadınlar da erkeklerle birlikte yapıyor. Toplum bunu kabullendi artık." diye konuştu.

Telayi, ilk zamanlarda araçlarını kadın ustalara bırakmak istemeyen müşterilerin, araçlarını teslim aldıklarında yapılan işten memnun kaldıklarını ve arkadaşlarına da tavsiye ettiklerini söyledi.

Bunun, kadın çalışanların sayısının artmasına olumlu etki yaptığını belirten Telayi, ekip çalışmasının iyi sonuçlar verdiğini kaydetti.

Telayi, insanların ekonomik durumlarının kötüleşmesinden dolayı işlerinin azaldığını, rutin bakım işleri haricinde, yarışlara katılan arabaları yarışa hazırlamak için çalıştıklarını söyledi.

Asıl işi haricinde sokaktaki engelli köpekleri toplayıp onları barınakta beslediğine de değinen Telayi, "Ne yazık ki İran'da bir hayvan karşıtlığı var. Bunun, için yalnız kalıyorum ve destek alamıyorum. Çalışmak ve barınağın ihtiyaçlarını karşılamak zorundayım." ifadelerini kullandı.

Telayi, acil yardıma veya sürekli ilgiye ihtiyacı olan köpekleri ise evinde beslediğini ifade etti.