İran'da otobüs devrildi: 10 ölü, 18 yaralı - Son Dakika
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İran'da otobüs devrildi: 10 ölü, 18 yaralı

6 saat önce

İran'ın İsfahan kentinde bir otobüsün devrilmesi sonucu 10 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

İran'da otobüs devrildi: 10 ölü, 18 yaralı, System.String[]

İran'ın İsfahan kentinde bir otobüsün devrilmesi sonucu 10 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübü'nün (YJC) haberine göre, Tahran-İsfahan seferindeki otobüs, İsfahan'a bağlı Sıpahan Şehr mevkisinde devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Yılda yaklaşık 20 bin kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği İran'da, aşırı hız, yorgun araç kullanma ve hatalı sollama kazaların başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:46 Kaynak: AA
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