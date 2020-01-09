İran'da otobüs kazası: 19 ölü, 24 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da otobüs kazası: 19 ölü, 24 yaralı - Son Dakika

İran'da otobüs kazası: 19 ölü, 24 yaralı

6 saat önce

İran'ın başkenti Tahran'dan Kunbed'e sefer yapan yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

İran'da otobüs kazası: 19 ölü, 24 yaralı, System.String[]

İran'ın başkenti Tahran'dan Kunbed'e sefer yapan yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada 19 kişi öldü, 24 kişi ise yaralandı.

Otobüs, saat 02.30 sıralarında Mazenderan eyaletindeki Duab yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada, 19 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi ise yaralandı.  Kazada ölenlerden 8'inin kadın, birinin ise bebek olduğu belirtildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kazaya ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntüler

-Ambulanslar

-Devrilen otobüsün görüntüsü

-Kurtarma çalışmaları


Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:49 Kaynak: DHA
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