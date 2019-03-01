İran'da Otobüs Kazası: 8 Ölü
1 saat önce
İran'ın Tahran-Kum karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti.
İran
'ın Tahran-Kum karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti.
İran'da Tahran-Kum karayolunun 48'inci kilometresinde yolcu otobüsü devrildi. Trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi de yaralandı. İran Kızılay
Kurumu Başkan Yardımcısı Şahin Fethi, otobüs kazasının yerel saatle sabah 07.40 sıralarında meydana geldiğini belirterek, kaza sırasında otobüste 44 yolcunun bulunduğunu söyledi.
Yaralıların çevre hastanelere nakledildiklerini kaydeden Şahin Fethi, polisin incelemesinin devam ettiğini belirterek "Otobüs Kirman-Tahran arasında sefer yapmaktaydı. İlk belirlemelere göre kaza otobüs şoförünün uyuyakalması sonucu gerçekleştiği yönünde" ifadelerini kullandı. - TAHRAN
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:49 Kaynak: İHA
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