Son Dakika Haberleri: İran'da otobüs koltuklarının yolculara satılacak
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İran'da otobüs koltuklarının yolculara satılacak

6 saat önce

İran'da benzin zammı ile birlikte oluşacak ulaşım sorununa çözüm olarak otobüs koltukları yolculara satılacak.

İran'da otobüs koltuklarının yolculara satılacak, System.String[]

İran'da benzin zammı ile birlikte oluşacak ulaşım sorununa çözüm olarak otobüs koltukları yolculara satılacak.


Tahran Otobüs İşletmeleri Genel Müdürü Peyman Senendci, İran'da benzin zammı ile birlikte otobüs ulaşımında oluşacak yoğunluğa ilişkin farklı çözüm yolları üzerinde çalıştıklarını söyleyerek, "Bu çözümlerden bir tanesi de otobüs koltuklarının DRT sistemi ile yolculara satılması olacak" dedi.


Başkent Tahran'da otobüs koltuklarının, belirlenen güzergah ve saat aralıkları içerisinde yolculara satılmasının planlandığını belirten Senendci, "Belirli saat aralıklarında Venek Meydanı ile Azadi arasında yoğun yolcu trafiği yaşanıyor. Biz yolcu trafiğinin yoğun olduğu bu iki saat süresince otobüs koltuklarını satışa çıkartabiliriz. Örneğin, yolcular 07.00 ile 07.10 arasında kendileri için bir koltuğu satın alabilirler" ifadelerini kullandı.


Planın Tahran'da bu ay sonuna kadar uygulamaya gireceğini belirten DRT sisteminin (Talep Duyarlı Taşımacılık) toplu ulaşımdaki yoğunluğa çözüm olabileceği ifade ediliyor. - TAHRAN

Tahran, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:51 Kaynak: İHA
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