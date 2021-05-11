- İran'da otomobil ile tren çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

- İran'da otomobil ile tren çarpıştı: 2 yaralı

TAHRAN - İran'da bir otomobil ile trenin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Tahran İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Celal Maleki, yerel saatle 02.12'de Tahran eyaletinin Şehr-i Rey kentinde bir otomobil ile trenin çarpışması sonucu 2 kişinin ağır yaralandığını söyledi. Olay yerine itfaiye ekiplerinin hızlı bir şekilde intikal ettiğini belirten Maleki, "Tren rayları üzerinden karşı tarafa geçmeye çalışan bir otomobil, hareket halindeki trenle çarpıştı. Kazada araç parçalanırken, içerisinde bulunan 2 kişi de ağır bir şekilde yaralandı" ifadesini kullandı.

Maleki, "Arabada bulunan 18 ve 19 yaşlarında olan iki gençten biri çarpmanın şiddetiyle tren raylarının üzerine fırlamış, diğeri ise arabada sıkışmış haldeydi. İtfaiye ekiplerinin çabalarıyla kurtarılan ve ağır yaralanan gençler sağlık merkezine sevk edildiler" dedi.