İran'da oy sayımı sürüyor

İran'da seçmenler dün 11. Dönem Parlamento ve Uzmanlar Meclisi seçimleri için sandık başındaydı. İran medyası, dün gece saatlerinde biten oy kullanma işlemleri sonrası oy sayımının sürdüğünü, bazı bölgelerdeki sayımın sona yaklaştığını duyurdu.

İran merkezli Mehr Haber Ajansı, İran'da dün yapılan 11. dönem İran Meclisi Milletvekilliği ve Uzmanlar Meclisi ara dönem seçimlerinde oy verme sürecinin dün gece saat 24'te tamamlandığını; görevliler oy sayımlarının sürdüğünü duyurdu.?

Ajans, dün akşam yerel saatle 18.00'de bitmesi gereken oy verme işleminin, bazı sandıklarda halkın yoğun katılımından dolayı gece saatlerine kadar uzatıldığını duyurdu. Haberde bazı bölgelerde oy verme sürecinin önce iki saat ve sonrasında ise birer saat şeklinde uzatıldığını yazdı. Habere göre İran İçişleri Bakanlığı Yüksek Seçim Kurulu Sözcüsü Seyyid İsmail Musevi de seçimlere katılımın yoğun olduğunu söyledi.

Ajans, resmi olmayan sonuçlara göre Tahran'daki seçimi eski Tahran Büyükşehir Belediye Başkanı ve İran Polis Teşkilatı Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın kazandığını duyurdu.

Yaklaşık 58 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu İran'da, 290 sandalyeli Meclis'e girebilmek için 1578 aday yarışmıştı. Başkent Tahran, 35 milletvekili ile Meclis'e en fazla vekil gönderecek eyalet olurken, Elburz, İlam, Kum ve Kohgiluye-Buyer Ahmed ise 3'er milletvekili ile en az vekil çıkaran eyaletler.