İran'da oy sayımı sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'da oy sayımı sürüyor - Son Dakika Dünya

İran'da oy sayımı sürüyor

7 saat önce

İran'da seçmenler dün 11. Dönem Parlamento ve Uzmanlar Meclisi seçimleri için sandık başındaydı.

İran'da oy sayımı sürüyor, System.String[]

İran'da seçmenler dün 11. Dönem Parlamento ve Uzmanlar Meclisi seçimleri için sandık başındaydı. İran medyası, dün gece saatlerinde biten oy kullanma işlemleri sonrası oy sayımının sürdüğünü, bazı bölgelerdeki sayımın sona yaklaştığını duyurdu.

İran merkezli Mehr Haber Ajansı, İran'da dün yapılan 11. dönem İran Meclisi Milletvekilliği ve Uzmanlar Meclisi ara dönem seçimlerinde oy verme sürecinin dün gece saat 24'te tamamlandığını; görevliler oy sayımlarının sürdüğünü duyurdu.?

Ajans, dün akşam yerel saatle 18.00'de bitmesi gereken oy verme işleminin, bazı sandıklarda halkın yoğun katılımından dolayı gece saatlerine kadar uzatıldığını duyurdu. Haberde bazı bölgelerde oy verme sürecinin önce iki saat ve sonrasında ise birer saat şeklinde uzatıldığını yazdı. Habere göre İran İçişleri Bakanlığı Yüksek Seçim Kurulu Sözcüsü Seyyid İsmail Musevi de seçimlere katılımın yoğun olduğunu söyledi.

Ajans, resmi olmayan sonuçlara göre Tahran'daki seçimi eski Tahran Büyükşehir Belediye Başkanı ve İran Polis Teşkilatı Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın kazandığını duyurdu.

Yaklaşık 58 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu İran'da, 290 sandalyeli Meclis'e girebilmek için 1578 aday yarışmıştı. Başkent Tahran, 35 milletvekili ile Meclis'e en fazla vekil gönderecek eyalet olurken, Elburz, İlam, Kum ve Kohgiluye-Buyer Ahmed ise 3'er milletvekili ile en az vekil çıkaran eyaletler.


Parlamento, Tahran, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'de stratejik önemdeki Neyrab köyünde çatışmalar sürüyor
Son dakika: İran'da koronavirüsden 1 kişi daha öldü, salgındaki ölü sayısı 6'ya yükseldi Başıboş köpek, sokak ortasında küçük kızı parçalıyordu Friends oyuncuları, HBO Max'ta yayımlanacak özel bölüm için bir araya geliyor

Son Dakika Haberleri
17:26 Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi
15:06 Defne Samyeli, kameramanın ayağını ezdi
14:56 Hadise, aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle çektiği fotoğrafını Instagram'dan sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 17:29:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da oy sayımı sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]