Son dakika... İran'da petrokimya fabrikasında yangın

İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Gülpaygan şehrinde bulunan petrokimya fabrikasının atık deposunda yangın çıktı.

İran devlet televizyonu, İsfahan eyaletine bağlı Gülpaygan şehrinde bulunan petrokimya fabrikasının atık deposunda yangın çıktığını bildirdi. İsfahan Eyaleti Kriz Yönetimi Daire Başkanı Mansur Şişefuruş, Gülpaygan petrokimya fabrikasında yerel saatle 18.30'da yangın çıktığını belirterek, "Yangın fabrikanın atık deposunda çıktı. İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde yangına müdahale ettiler" ifadelerini kullandı.

Alevlerin tüm fabrikaya yayılmasının önlendiğini belirten Şişefuruş, "Henüz yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Konu hakkında soruşturma başlatılacak. Ancak yoğun hava sıcaklığı benzer yangınlara neden olabiliyor" dedi.

Fabrikada çıkan yangında maddi hasar oluşurken, herhangi bir can kaybı ve yaralı olmadığı açıklandı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)