Son Dakika Haberleri: İran'da Petrokimya İşçilerinden Maaş Protestosu

İran'da Petrokimya İşçilerinden Maaş Protestosu

1 saat önce

İran'ın güneybatısında yer alan Buşehr eyaletindeki petrokimya işçileri, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle gösteri düzenledi.

İran'da Petrokimya İşçilerinden Maaş Protestosu, System.String[]
İran'ın güneybatısında yer alan Buşehr eyaletindeki petrokimya işçileri, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle gösteri düzenledi.

İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'ya göre, onlarca işçi çalıştıkları petrokimya tesisindeki yüklenici firmaların aylardır maaşlarını ödememesini protesto etti.

İşçiler, yüklenici firmaların yaklaşımından memnun olmadıklarını belirterek, ana işveren olarak Buşehr Petrokimya Şirketi'nden konuya müdahil olmasını talep etti.

Buşehr Petrokimya Şirketi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise "Buşehr Petrokimya Tesisi'ndeki işçilerin protestosu yüklenici firmaların işçilere verdiği taahhütleri yerine getirmemesinden kaynaklanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Buşehr eyaletindeki petrokimya işçileri, birkaç günden bu yana maaş talebiyle gösteri düzenliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:39 Kaynak: AA

İşçi, İran, Güncel
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