İran'da Petrol Bakanlığına bağlı bazı işçiler eylem yaptı - Son Dakika
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İran'da Petrol Bakanlığına bağlı bazı işçiler eylem yaptı

25.05.2022 18:54
İran'da Petrol Bakanlığına bağlı bazı işçiler eylem yaptı

???????İran'ın başkenti Tahran'da Petrol Bakanlığına bağlı bazı işçiler, statülerinin değiştirilmesi sonucu hak kaybına uğradıklarını ileri sürerek eylem düzenledi.

??????? İran'ın başkenti Tahran'da Petrol Bakanlığına bağlı bazı işçiler, statülerinin değiştirilmesi sonucu hak kaybına uğradıklarını ileri sürerek eylem düzenledi.

İran İşçi Haber Ajansı ILNA'ya göre, Tahran'daki Petrol Bakanlığı binası önünde toplanan işçiler, bağlı bulundukları yüklenici firmanın görevden alınmasıyla birlikte statülerinin "geçici işçi" olarak değiştirildiğini ve bu değişimden ötürü maaş zammı ve ikramiyeler başta olmak üzere bir dizi sorun yaşadıklarını ifade etti.

İstihdam edilme durumlarına göre "yasal işçi" kategorisine ve memurluk maaşına tabi olduklarını söyleyen işçiler, buna rağmen yüzde 57,4 ve yüzde 38 olarak belirlenen maaş zammı yerine yüzde 10'luk maaş artışına tabi tutulduklarını ayrıca bayram ikramiyelerinin (aylık maaşın iki katı) de olmadığını ileri sürdü.

Söz konusu işçiler bu statü değişikliğinin düzeltilmesini, yeniden yasal işçi kategorisine alınarak memurluk maaşına tabi olmak istediklerini dile getirdi.???????

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Kaynak: AA

Tahran, Petrol, işçi, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da Petrol Bakanlığına bağlı bazı işçiler eylem yaptı - Son Dakika


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