İran'da Petrol Bakanlığına Bağlı Şirkete Yolsuzluk Operasyonu: 10 Gözaltı

İran'daki yolsuzluk operasyonunda Petrol Bakanlığına bağlı bir şirkette 10 kişi gözaltına alındı.

İran'daki yolsuzluk operasyonunda Petrol Bakanlığına bağlı bir şirkette 10 kişi gözaltına alındı.



İran İstihbarat Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fars eyaletinde istihbarat birimleri tarafından düzenlenen operasyonda Petrol Bakanlığına bağlı bir şirketteki yolsuzluk çetesi çökertildi.



Petrol Bakanlığına bağlı kurumda yolsuzluk ve rüşvet ağı oluşturdukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda ikisi üst düzey yönetici olmak üzere 10 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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