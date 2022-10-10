Konsey tarafından, birkaç gün önce yapılan yazılı açıklamada, işçilerin, emniyet güçlerinin göstericilere orantısız güç kullanmasına karşı sesiz kalmayacakları belirtilmişti.

Kaynak: AA

Mahsa Emini, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İran'da petrol işçileri, gösterilere destek için greve gitti - Son Dakika

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