İran'da polis memurunu öldürmekle suçlanan kişi idam edildi - Son Dakika
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İran'da polis memurunu öldürmekle suçlanan kişi idam edildi

23.07.2022 15:22
İran'da polis memurunu öldürmekle suçlanan kişi idam edildi

İran'da bir polisi öldürmek suçlamasıyla yargılandığı mahkeme tarafından ölüm cezasına çarptırılan kişi idam edildi.

İran'da bir polisi öldürmek suçlamasıyla yargılandığı mahkeme tarafından ölüm cezasına çarptırılan kişi idam edildi.

İran devlet televizyonuna göre, Fars eyaleti Başsavcısı Kazım Musevi, şubat ayında Ali Ekber Rencber adlı bir polis memurunu öldüren ve diğer bir polisi de yaralayan bir kişi hakkında verilen infaz kararının uygulandığını duyurdu.

Musevi, infazın cinayetin gerçekleştiği Bidzerd Karakolu'nda yapıldığını belirtti.

Fars eyaletine bağlı Şiraz kentinin Bidzerd kasabasında şubat ayında güvenlik güçleri, "haydutlar" olarak nitelendirilen bir grup tarafından palalarla saldırıya uğramıştı. Karakolda görevli polis memuru Albay Rencber, saldırı sonucunda aldığı darbeler nedeniyle hayatını kaybetmiş, bir polis de yaralanmıştı.

Saldırıya uğrayan polislerin olay sırasında mevcut düzenlemeler nedeniyle silah kullanmaktan kaçındığı belirtilmişti. Olayın ardından güvenlik güçlerine silah kullanma konusunda daha fazla esneklik sağlayan bir düzenleme 13 Haziran'da Meclis'te kabul edilmişti.

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Kaynak: AA

Musevi, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da polis memurunu öldürmekle suçlanan kişi idam edildi - Son Dakika

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