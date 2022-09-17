İran'da gözaltına alındıktan sonra ölen kadının cenaze töreni sonrası protesto - Son Dakika
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İran'da gözaltına alındıktan sonra ölen kadının cenaze töreni sonrası protesto

17.09.2022 23:47
İran'da gözaltına alındıktan sonra ölen kadının cenaze töreni sonrası protesto

İran'da polis tarafından "kıyafet kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin cenaze töreni sonrasında yetkililer protesto edildi.

İran'da polis tarafından "kıyafet kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin cenaze töreni sonrasında yetkililer protesto edildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Emini'nin cenazesi, ülkenin batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Sakkız kentinde toprağa verildi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Emini'nin memleketi Sakkız kentinde cenaze töreni sonrasında toplanan grupların, yetkililer aleyhinde sloganlar attıkları yer aldı.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı, cenaze sonrasında Senendec kentinde de protesto gösterileri düzenlendiğini duyurdu. Gösteriler sırasında yetkililer aleyhinde slogan atan kişilere polisin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği belirtildi.

Genç kadının darbedildiği iddiası

Başkent Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini'nin dün hayatını kaybetmesi ülkede infiale yol açtı.

Tepkiler üzerine Tahran Polisi tarafından yapılan açıklamada, İrşad devriyesinin Emini'yi bir saatlik "brifing" için karakola götürdüğü, genç kadının burada aniden bilincini kaybetmesi ve kalp rahatsızlığı yaşaması üzerine hastaneye sevk edildiği belirtilmişti.

Öte yandan İran devlet televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde, Emini'nin polis merkezine getirildikten sonra bir görevliyle konuştuktan sonra aniden fenalaşarak yere düşmesi yer alıyor.

Sosyal medyadaki aktivistler ise polisin, genç kadının "aniden" bilincini kaybettiği yönündeki savunmasını reddederek, genç kadının polis merkezine getirilmeden önce darbedildiğini iddia ediyor.

Hadisenin incelenmesi için Tahran Başsavcılığı ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde özel bir araştırma ve inceleme komitesi oluşturulurken, Tahran Adli Tıp Müdürlüğü, genç kadının ölüm nedeniyle ilgili inceleme sonuçlarının 3 hafta içerisinde kamuoyuna açıklanacağını duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, hadisenin soruşturulması için talimat vermişti

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, hadisenin tüm boyutlarıyla soruşturulması için İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi'ye talimat vermişti.

Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, yaşanan acı hadiseden duyduğu üzüntüyü ifade ederek, "Hukuka, mantığa ve şeriata aykırı davranışlar durdurulmalı. İslam'ın ve devletin imajı daha fazla zedelenmemeli ve bu olayların failleri de uygun bir şekilde yargılanmalıdır." ifadelerine yer vermişti.

Fars eyaleti milletvekili Celal Reşidi Kuçi de "Hukukumuzda hiçbir yerde başörtüsü uyarısı veya cezalandırmak için bir kişinin darbedilmesine izin verilmemiştir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İran devriminin lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin torunu Hasan Humeyni ise hadisenin toplumun duygularını incittiğini ve yargının olayın faillerine karşı kayıtsız kalmaması gerektiğini belirtmişti.

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Kaynak: AA

İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da gözaltına alındıktan sonra ölen kadının cenaze töreni sonrası protesto - Son Dakika

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