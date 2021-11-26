Yeteri kadar suya sahip olmadıkları için mahsullerinin kurumasından şikayetçi olan İsfahan'daki çiftçiler, 19 Kasım'da protestolara başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin de eylemcilere göz yaşartıcı gazlarla müdahale ettiği görülüyor.

İran 'ın İsfahan kentinde güvenlik güçleri, Zayende Irmağı'nın kuruması ve bölgedeki kuraklığa çözüm üretilmemesi nedeniyle eylem yapan göstericilere müdahale etti.

Son Dakika › Güncel › İran'da polis Zayende Irmağı'nın kurumasını protesto eden kalabalığa müdahale etti - Son Dakika

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