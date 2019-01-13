Son Dakika Haberleri: İran'da Polonya Filmleri Haftası İptal Edildi

İran'da Polonya Filmleri Haftası İptal Edildi

53 dakika önce

İran Sinema Kurumu Başkanı Hüseyin İntizami, gelecek ay düzenlenmesi planlanan Polonya filmlerinin gösterileceği etkinliğin iptal edildiğini duyurdu.

İran'da Polonya Filmleri Haftası İptal Edildi, System.String[]
İran Sinema Kurumu Başkanı Hüseyin İntizami, gelecek ay düzenlenmesi planlanan Polonya filmlerinin gösterileceği etkinliğin iptal edildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İntizami, İranlıların Polonyalılara zor günlerinde destek olduğunu söyleyerek, Tahran'da düzenlenecek Polonya Film Haftası etkinliğinin, Varşova yönetimi uygun bir şekilde davranıncaya kadar askıya alındığını ifade etti.

Polonya Filmleri Haftası'nın, şubat ayında başta başkent Tahran olmak üzere İsfahan, Şiraz ve Meşhed kentlerinde de düzenlenmesi planlanıyordu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, ABD'nin Fox News televizyonuna verdiği röportajda, Polonya'da 13- 14 Şubat'ta İran'ın bölgedeki "istikrarsızlaştırıcı" faaliyetlerinin ele alınacağı dünyanın dört bir yanından ülkelerin katılacağı zirve gerçekleştireceklerini duyurmuştu.

Polonya'nın Tahran Maslahatgüzarı Wojciech Unolt da bugün, İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmış, Varşova'da düzenlenecek İran karşıtı zirve nedeniyle duyulan rahatsızlık kendisine iletilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:40 Kaynak: AA

İran, Polonya, Güncel
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