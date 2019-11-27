Son Dakika Haberleri: İran'da protesto: Gösteriler sırasında yüzlerce banka ve kamu binası yakıldı
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İran'da protesto: Gösteriler sırasında yüzlerce banka ve kamu binası yakıldı

6 saat önce

İran'daki hükümet karşıtı gösteriler sırasında 731 banka ve 140 kamu kuruluşu kundaklandı. Güvenlik güçleri tarafından kullanılan 50'den fazla üs ve 70 civarında akaryakıt istasyonu da saldırıya uğradı.

İran'da protesto: Gösteriler sırasında yüzlerce banka ve kamu binası yakıldı, System.String[]

İran'daki hükümet karşıtı gösteriler sırasında 731 banka ve 140 kamu kuruluşu kundaklandı. Güvenlik güçleri tarafından kullanılan 50'den fazla üs ve 70 civarında akaryakıt istasyonu da saldırıya uğradı.


İçişleri Bakanı Abdulreza Rahmani Fazlı resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamalarda saldırıların nerelerde olduğuyla ilgili bilgi vermedi.

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Hükümet, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:41 
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