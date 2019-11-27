Son Dakika › Dünya › İran'da protesto: Gösteriler sırasında yüzlerce banka ve kamu binası yakıldı - Son Dakika Dünya
İran'da protesto: Gösteriler sırasında yüzlerce banka ve kamu binası yakıldı
6 saat önce
İran'daki hükümet karşıtı gösteriler sırasında 731 banka ve 140 kamu kuruluşu kundaklandı. Güvenlik güçleri tarafından kullanılan 50'den fazla üs ve 70 civarında akaryakıt istasyonu da saldırıya uğradı.
İran'daki hükümet karşıtı gösteriler sırasında 731 banka ve 140 kamu kuruluşu kundaklandı. Güvenlik güçleri tarafından kullanılan 50'den fazla üs ve 70 civarında akaryakıt istasyonu da saldırıya uğradı.
İçişleri Bakanı Abdulreza Rahmani Fazlı resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamalarda saldırıların nerelerde olduğuyla ilgili bilgi vermedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:41
İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand: Türkiye'de Fars diline ilgi, İran'dan daha fazla Instagram için verdiği bikinili poz, genç kadını canından ediyordu Rusya'da verimi artırmak için ineklere sanal gerçeklik gözlüğü takılmaya başlandı Çocuklarını bekleyen kadının üzerine kamyon düştü