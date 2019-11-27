İran'da protesto: Gösteriler sırasında yüzlerce banka ve kamu binası yakıldı

İran'daki hükümet karşıtı gösteriler sırasında 731 banka ve 140 kamu kuruluşu kundaklandı. Güvenlik güçleri tarafından kullanılan 50'den fazla üs ve 70 civarında akaryakıt istasyonu da saldırıya uğradı.



İçişleri Bakanı Abdulreza Rahmani Fazlı resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamalarda saldırıların nerelerde olduğuyla ilgili bilgi vermedi.