İran'da, Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan gösterilerin 19. gününde, ülkenin birçok kentinde protestolar sürüyor. İranlı kadın öğrenciler sloganlar eşliğinde gösteri yürüyüşü düzenledi
Kaynak: AA
Mahsa Emini, İran, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › İran'da protesto gösterileri devam ediyor - Son Dakika
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