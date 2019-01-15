İran'da Protestocu İşçiye İşkence İddiası

İran Genel Başsavcısı Muhammed Cevad Muntazeri, işçi temsilcisi İsmail Bahşi'nin gözaltında işkence gördüğü iddiasının doğru olmadığını söyledi.

İran Genel Başsavcısı Muhammed Cevad Muntazeri, işçi temsilcisi İsmail Bahşi'nin gözaltında işkence gördüğü iddiasının doğru olmadığını söyledi.



Başsavcı Muntazeri, devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında, Heft Tepe Şeker Fabrikası işçi temsilcisinin iddialarıyla ilgili incelemenin tamamlandığını açıkladı.



İşkence gördüğünü iddia ederek İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi'yi suçlayan işçi temsilcisi Bahşi'nin yalan beyanda bulunduğunu savunan Muntazeri, "Heft Tepe işçisinin işkence iddiası tamamen yalan. Kendisi sıradan bir işçi değil. Kendi suçlarını örtbas edebilmek için işkence iddiasını ortaya attı." dedi.



Söz konusu suçlar hakkında bilgi vermeyen Muntazeri, Bahşi'nin yasa dışı bir örgüte üye olduğunu da ileri sürdü.



Ne olmuştu?





İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletinin Şuş şehrindeki Heft Tepe Şeker Fabrikası işçileri, 4 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kasım ayı boyunca günlerce süren gösteriler düzenlemişti. Yüzlerce işçinin katıldığı gösterilerde, işçi temsilcilerinden İsmail Bahşi ve bazı işçiler 18 Kasım'da gözaltına alınmıştı.



İşçi temsilcisi Bahşi, iki hafta önce Instagram hesabından paylaştığı mesajında, yaklaşık bir aylık gözaltı süresince "ağır işkence" gördüğünü iddia etmişti.



İstihbarat görevlileri tarafından "delilsiz ve açıklama yapılmadan" gözaltına alındığını öne sürerek İstihbarat Bakanı Alevi'yi suçlayan Bahşi, İranlı bakanı devlet televizyonunda, canlı yayında suçlamalara cevap vermeye çağırmıştı.



İşkence iddiaları sosyal medya ve kamuoyunda tepki çekince Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, İsmail Bahşi hakkındaki işkence iddialarını incelemek için toplanma kararı almıştı. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de iddiaların hassasiyetle incelenmesi talimatını vermişti.



İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, Bahşi'nin "yasa dışı komünist bir örgüte üye olduğunu" ileri sürmüştü.

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