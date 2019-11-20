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İran'da protestolar: Cumhurbaşkanı Ruhani'den 'zafer kazandık' açıklaması
6 saat önce
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede düzenlenen gösterilerin arkasında dış güçlerin bulunduğunu söyleyerek "İran halkı yine tarihi bir sınavda başarılı oldu ve düşmanların yararlanmalarına izin vermeyeceklerini gösterdi." açıklamasında bulundu.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede düzenlenen gösterilerin arkasında dış güçlerin bulunduğunu söyleyerek "İran halkı yine tarihi bir sınavda başarılı oldu ve düşmanlara izin vermeyeceklerini gösterdi." açıklamasında bulundu.
Ruhani, benzin zamları üzerine bazı araç sahiplerinin başkent Tahran'da kontak kapatmasıyla başlattığı ufak çaplı eylemlerin ülke çapında büyük protesto gösterilerine dönüşmesi hakkında İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "İran halkı yine tarihi bir sınavda başarılı oldu ve ülkenin yönetimi hakkında şikayetleri olsa da düşmanların bundan yararlanmalarına izin vermeyeceklerini gösterdi." ifadesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:04
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