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İran'da protestolar nedeniyle internete erişim kesildi
6 saat önce
İran'da akaryakıta yapılan zam sonrası başlayan protestolar nedeniyle internete erişim kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:30 Kaynak: DHA
İran'da akaryakıta yapılan zam sonrası başlayan protestolar nedeniyle internete erişim kesildi.
İran medyası, akaryakıt zammı sonrası başlayan protestolar nedeniyle, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin onayıyla internete erişimin kesildiğini duyurdu.
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