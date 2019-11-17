Son Dakika Haberleri: İran'da protestolar nedeniyle internete erişim kesildi
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İran'da protestolar nedeniyle internete erişim kesildi

6 saat önce

İran'da akaryakıta yapılan zam sonrası başlayan protestolar nedeniyle internete erişim kesildi.

İran'da protestolar nedeniyle internete erişim kesildi, System.String[]

İran'da akaryakıta yapılan zam sonrası başlayan protestolar nedeniyle internete erişim kesildi.

İran medyası, akaryakıt zammı sonrası başlayan protestolar nedeniyle, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin onayıyla internete erişimin kesildiğini duyurdu.


Dünya

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:30 Kaynak: DHA
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