İran'da protestolar sürüyor - Son Dakika
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İran'da protestolar sürüyor

06.10.2022 15:41

Polis ve sivil kıyafetli kişilerin öğrencileri darbetmesi TAHRAN - İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan protestolar 21. gününde devam etti.

Polis ve sivil kıyafetli kişilerin öğrencileri darbetmesi

TAHRAN - İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan protestolar 21. gününde devam etti. Polis ve sivil kıyafetli kişilerin bazı öğrencileri darbettiği görüldü.

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Kaynak: AA

Mahsa Emini, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da protestolar sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da protestolar sürüyor - Son Dakika
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