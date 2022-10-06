TAHRAN - İran 'da Mahsa Emini 'nin ölümü sonrası başlayan protestolar 21. gününde devam etti. Polis ve sivil kıyafetli kişilerin bazı öğrencileri darbettiği görüldü.

Kaynak: AA

Mahsa Emini, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İran'da protestolar sürüyor - Son Dakika

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