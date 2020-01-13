İran'da protestolar: Trump'tan ABD bayrağının üzerine basmayan İranlı protestoculara övgü

İran'da rejim karşıtı gösterilerde protestocuların, yere resmedilen ABD bayrağına basmadan etrafından dolaşarak geçmesi Trump'ın gözünden kaçmadı.



Sık sık Twitter üzerinden İranlı protestoculara destek veren ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medayada dolaşan söz konusu videoyla ilgili olarak attığı twitte, "Müthiş, Harika İranlı protestocular büyük Amerikan Bayrağımıza basmayı ya da herhangi bir şekilde aşağılamayı reddetti. Ayaklar altına alınması için yere resmedilen bayrağın etrafından dolaştılar. Büyük ilerleme" ifadelerini kullandı.