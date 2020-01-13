İran'da protestolar: Trump'tan ABD bayrağının üzerine basmayan İranlı protestoculara övgü - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'da protestolar: Trump'tan ABD bayrağının üzerine basmayan İranlı protestoculara övgü - Son Dakika Dünya

İran'da protestolar: Trump'tan ABD bayrağının üzerine basmayan İranlı protestoculara övgü

16 dakika önce

İran'da yönetim karşıtı gösterilerde eylemcilerin yerdeki ABD bayrağına basmamasına atıfta bulunan Trump 'olayı büyük bir gelişme' olarak tanımladı.

İran'da protestolar: Trump'tan ABD bayrağının üzerine basmayan İranlı protestoculara övgü, System.String[]

İran'da rejim karşıtı gösterilerde protestocuların, yere resmedilen ABD bayrağına basmadan etrafından dolaşarak geçmesi Trump'ın gözünden kaçmadı.


Sık sık Twitter üzerinden İranlı protestoculara destek veren ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medayada dolaşan söz konusu videoyla ilgili olarak attığı twitte, "Müthiş, Harika İranlı protestocular büyük Amerikan Bayrağımıza basmayı ya da herhangi bir şekilde aşağılamayı reddetti. Ayaklar altına alınması için yere resmedilen bayrağın etrafından dolaştılar. Büyük ilerleme" ifadelerini kullandı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:09 
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