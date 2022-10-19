İran'da protestolar üniversitelerde devam etti - Son Dakika
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İran'da protestolar üniversitelerde devam etti

19.10.2022 04:00
İran'da protestolar üniversitelerde devam etti

İran'da Mahsa Emini'nin ölümünden sonra başlayan gösteriler bir ayı geride bırakırken, birçok kentte devam etti.

İran'da Mahsa Emini'nin ölümünden sonra başlayan gösteriler bir ayı geride bırakırken, birçok kentte devam etti.

Ülkedeki üniversitelerde yapılan protestolarda yönetim karşıtı sloganlar atılırken, gözaltındaki öğrencilerin bırakılması ve gözaltı işlemlerinin durdurulması talep edildi.

İslami Kurumlar Öğrenci Birliğinin Telegram sayfasından yayımladığı görüntülere göre, Allame Tebatebai Üniversitesi öğrencileri hükümet sözcüsünün üniversiteyi ziyareti sırasında protesto gösterisi düzenledi.

Göstericilerin "Bir kişi ölür, bin kişi arkasından yürür" sloganının yanı sıra hükümet karşıtı sloganlar attığı görüldü.

Öğrenciler, üniversitenin merkez kampüsü önünde özel kuvvetler ve minibüsler bulunurken, gönüllü milis güç Basic üyesi kişilerin üniversite içinde öğrencilerle çatıştığını öne sürdü.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Mazenderan Üniversitesi öğrencilerinin de gösteri düzenlediği görüldü.

Protestocular "Askeri üniversite istemiyoruz", "Doğru söylediğimizde saldırı seslerini duyduk" şeklinde slogan attı.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu, 24 Eylül'de, gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı ise (HRANA) dün yayınladığı raporda, 17 Eylül ile 14 Ekim tarihleri arasında 32'si çocuk 26'sı güvenlik görevlisi olmak üzere 233 kişinin hayatını kaybettiğini ileri sürmüştü.

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Kaynak: AA

Mahsa Emini, Eylül, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da protestolar üniversitelerde devam etti - Son Dakika

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