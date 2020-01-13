İran'da protestolar vurulan bir eylemci öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da protestolar vurulan bir eylemci öldü - Son Dakika

İran'da protestolar vurulan bir eylemci öldü

6 saat önce

İran'da protestolar Vurulan bir eylemci öldüİran, (DHA) ? İran'da devam eden hükümet ve rejim karşıtı protestolarda dün akşam saatlerinde silahlı kişiler tarafından eylemcilere ateş açıldı.

İran'da protestolar Vurulan bir eylemci öldü

İran, (DHA) ? İran'da devam eden hükümet ve rejim karşıtı protestolarda dün akşam saatlerinde silahlı kişiler tarafından eylemcilere ateş açıldı. Eylemciler kendilerine ateş açanların İran güvenlik güçleri mensuplarının olduğunu ileri sürdü.

İran'da devam eden gösterilerde başkent Tahran'daki Özgürlük Meydanı'na (Azadi Meydanı) yakın bir bölgede silahlı kişiler, eylemcilerin üzerine ateş açtı. Saldırıda bir kadın eylemci hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Görüntüleri paylaşanlar, ateş açanların İran güvenlik güçleri mensupları olduğunu ileri sürdü.

İran'da protestolar vurulan bir eylemci öldü

İran, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ruhani Hükümeti: Ukrayna uçağının füzeyle vurulduğu bizden saklandı
Köpeği öldürüp, yazlık evlerden vurgun yaptılar Cani anne, 3 yaşındaki kızını eve kilitleyip partiye gitti! Yavrusu açlık ve susuzluktan öldü Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
18:13 Kayseri erciyes, hafta sonu 53 şehirden 90 bin ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika
18:13 Mersin havaya açılan ateş sonucu ölen kadının yakınları yasta-2 - Son Dakika
18:13 Gaziantep fatma şahin gaziantep'te 2020'nin her ayında uluslararası etkinlik yapılacak - Son Dakika
18:12 Kars'ta kablo hırsızlığı şüphesiyle 3 kişi yakalandı - Son Dakika
18:12 Erdoğan-Conte ortak basın toplantısı - Son Dakika
17:32 Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Son Dakika
16:41 İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 18:13:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da protestolar vurulan bir eylemci öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]