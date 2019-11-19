İran'da protestolarda 12 kişi hayatını kaybetti

İran'da devam eden protestolarda en az 12 kişi hayatını kaybetti.

İran'da hükümetin petrol fiyatlarına zam açıklamasından sonra başlayan protestolar devam ediyor. Güvenlik güçleriyle protestocular arasında çıkan çatışmalarda 3'ü polis memuru olmak üzere en az 12 kişinin hayatını kaybetti. En az 100 banka, çok sayıda bina ve araba çatışmalar sırasında zarar gördü. Yetkililer, ölü sayısının çok daha yüksek olduğundan endişe ederken, yaklaşık bin kişinin tutuklandığı belirtildi.

Protestolar devam ederken Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun sosyal medya hesabından "ABD'nin sizinle" açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı ise ABD'yi göstericilere destek verdikleri iddiasıyla eleştirdi.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARINDAN ÇAĞRI

Cuma günü ülke çapında başlayan gösterilerin ardından internet bağlantısının kesilmesine rağmen bazı şehirlerde gösteriler devam ediyor.

İran Devrim Muhafızları çatışmalara son verilmesini isteyerek, "Halkın barış ve güvenliğini sağlamak için devam eden her türlü harekete karşı kararlı ve devrimci bir eylemde bulunacağız" dedi.

(İHA)