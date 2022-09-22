Bir ülkeden daha Instagram ve WhatsApp'a erişim engeli! - Son Dakika
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Bir ülkeden daha Instagram ve WhatsApp'a erişim engeli!

22.09.2022 01:32
Bir ülkeden daha Instagram ve WhatsApp'a erişim engeli!

İran'da protestoların patlak vermesiyle birlikte erişimi engellenen sosyal medya uygulamaları listesine Instagram ve WhatsApp da girdi.

Protestolarla ayağa kalkan İran'da sular durulmuyor. 22 yaşındaki Mehsa Emini isimli bir kadının işkence nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösteriler, aradan günler geçmesine rağmen devam ediyor. Halkı sakinleştirmek için çözüm arayışında olan hükümet ise çağreyi bir kez daha sansüre sığınmakta buldu. İran aralarında Instagram ve WhatsApp'ın da bulunduğu birçok sosyal medyaya uygulamasına erişim engeli getirdi.

İran yönetiminden Instagram ve WhatsApp'a erişim engeli

İran'da yaşayan Mehsa Emini, baş örtüsü kuralına uymadığı gerekçesiyle ülkede faaliyet gösteren ahlak polisleri tarafından göz altına alınmıştı. Tutukluluğu süresince kötü muamele gören 22 yaşındaki genç kadın, sonrasında hastaneye kaldırılsa da kurtulamadı. Emini'nin hayatını kaybetmesinin ardından ülkenin pek çok yerinde protestolar patlak verdi.

Bir ülkeden daha Instagram ve WhatsApp'a erişim engeli!

Başkent Tahran'da başlayan protestolar tüm ülkeye yayılırken, durumun önüne geçmek isteyen hükümet sosyal medya uygulamalarına erişim engeli getirdi. Sıradaki hedefi Instagram ve WhatsApp olan İran yönetimi, daha önce de Twitter, YouTube ve TikTok uygulamalarını yasaklamıştı.

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Reuters'in haberine göre ülkenin birçok eyaletinde internet kesintileri yaşanıyorken, Tahran da dahil olmak üzere protestoların olduğu eyaletlerde sosyal medya mecraları yasaklanmaya devam ediyor. Bilinenlere göre yasaklara rağmen halkın bir bölümü, halen VPN ile erişebiliyor.

İran sansür politikalarını sürdürürken, ünlü milyarder Elon Musk, ülkeye Starlink ile geniş bant uydu interneti hizmeti sağlamak için çalışmalara başladığını açıkladı.

Bir ülkeden daha Instagram ve WhatsApp'a erişim engeli!

İran'ın birçok eyaletinde internete erişim engelleniyor

İnsan Hakları Örgütü Hengaw, İran'ın pek çok eyaletinde, insanların video paylaşmasını engellemek için internet kesintileri olduğunu paylaştı. Daha önce ayaklanmaları bastırmak için aynı yöntemi kullanan hükümet, protestolar için de aynı yoldan ilerliyor.

Pekala, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Instagram, Hükümet, İran, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bir ülkeden daha Instagram ve WhatsApp'a erişim engeli! - Son Dakika

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