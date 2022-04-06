İran'da ramazan - Son Dakika
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İran'da ramazan

06.04.2022 18:08

Rey şehrindeki Şah Abdülazim Hasani Türbesinden detay görüntüler Şah Abdülazim Hasani Türbesi'ni ziyarete gelen vatandaşlar, türbe başında dua etmesi Öğle namazının kılınması Vatandaşların hep beraber Kuran-i Kerim okuması TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde yer alan Rey şehrindeki...

Rey şehrindeki Şah Abdülazim Hasani Türbesinden detay görüntüler

Şah Abdülazim Hasani Türbesi'ni ziyarete gelen vatandaşlar, türbe başında dua etmesi

Öğle namazının kılınması

Vatandaşların hep beraber Kuran-i Kerim okuması

TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde yer alan Rey şehrindeki Şah Abdülazim Hasani Türbesinde Ramazan ayında toplu Kuran-i Kerim hatmi yapılması bir gelenek halini almış. Ramazan ayı boyunca türbede her öğle namazından sonra yan yana oturan vatandaşlar hep beraber Kuran-i Kerim okuyor.

İran'da ramazan
İran'da ramazan
İran'da ramazan

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Kuran-ı Kerim, Ramazan, İran, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da ramazan - Son Dakika


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