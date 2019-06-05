İran'da Ramazan Bayramı
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İran'daki Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kılmak için başkent Tahran'ın güneyinde bulunan Şah Abdülazim Hasani Türbesi'ne akın etti.
İran
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:52 Kaynak: AA
'daki Müslümanlar, Ramazan Bayramı
namazını kılmak için başkent Tahran
'ın güneyinde bulunan Şah Abdülazim Hasani Türbesi'ne akın etti. Sabah
erken saatlerden itibaren tekbirlerle türbe alanını dolduran İranlılar, bayram namazını kıldı.
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