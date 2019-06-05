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İran'da Ramazan Bayramı

6 dakika önce

İran'daki Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kılmak için başkent Tahran'ın güneyinde bulunan Şah Abdülazim Hasani Türbesi'ne akın etti.

İran'daki Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kılmak için başkent Tahran'ın güneyinde bulunan Şah Abdülazim Hasani Türbesi'ne akın etti. Sabah erken saatlerden itibaren tekbirlerle türbe alanını dolduran İranlılar, bayram namazını kıldı.
İran'da Ramazan Bayramı
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:52 Kaynak: AA
Tahran, Ramazan Bayramı, İran, Güncel
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