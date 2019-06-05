İran'da Ramazan Bayramı
1 saat önce
İran'ın başkenti Tahran'da bayram namazı ülkenin lideri Ali Hamaney tarafından kıldırıldı.
İran
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:39 Kaynak: AA
'ın başkenti Tahran
'da bayram namazı ülkenin lideri Ali Hamaney
tarafından kıldırıldı.
Başkent Tahran'daki İmam Humeyni
Musallası'nda kılınan ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
, Meclis Başkanı Ali Laricani
ve Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'nin yanı sıra devlet yetkililerin de katıldığı bayram namazında hutbe okuyan Hamaney, gündemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Hamaney, hutbesinde ABD
'nin İsrail- Filistin
meselesinin çözümü konusunda yakın zamanda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planını ve Suudi Arabistan
ile Bahreyn
yönetimini eleştirdi.
Öte yandan başkent Tahran'ın güneyinde yer alan Rey şehrindeki Şah Abdulazim Hasani Türbesi'nde de geniş bir katılımla bayram namazı kılındı.
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