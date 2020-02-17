İran'da reformistler halkı sandığa gitmeye çağırdı - Son Dakika
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İran'da reformistler halkı sandığa gitmeye çağırdı

6 saat önce

İran'da cuma günü gerçekleştirilecek genel seçimlere günler kala katılımın düşük olacağı yönündeki tartışmalar sürerken 80 reformist siyasetçi, yayımladıkları ortak bildiriyle halkı sandığa gitmeye çağırdı.

İran'da reformistler halkı sandığa gitmeye çağırdı, System.String[]

İran'da cuma günü gerçekleştirilecek genel seçimlere günler kala katılımın düşük olacağı yönündeki tartışmalar sürerken 80 reformist siyasetçi, yayımladıkları ortak bildiriyle halkı sandığa gitmeye çağırdı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, ülkenin önde gelen reformist siyasetçilerinin imzasıyla yayımlanan bildiride, "İran halkını hedef alan iç ve dış sorunlar dikkate alındığında, (seçimlerde) ulusal katılıma ihtiyaç duyulan bir zaman diliminden geçmekteyiz." ifadesi kullanıldı.

Yüksek enflasyon, fakirlik, yolsuzluk, işsizlik ve ekonomik yaptırımlar gibi sorunların ülke gidişatını olumsuz etkilediği belirtilen bildiride, "Bu tehlikeli kriz döneminden geçmek ancak sosyal ve ulusal potansiyeli harekete geçirmekle mümkündür." değerlendirmesinde bulunuldu.

Oy verilecek reformist adayların özelliklerine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanan bildiriye imza atan 80 reformist siyasetçi arasında, Mustafa Armin, Muhammed Ali Ahundi, Mustafa Taczade ve Mustafa Dirayeti gibi isimler yer aldı.

Seçimlere katılımın düşük olması bekleniyor

İran'da muhafazakar kanada yakınlığıyla bilinen Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin, seçimlerde çoğunlukla "reformist adayları elemesi" tartışmalara neden oluyor.

Ülkedeki ekonomik ve yönetimsel sorunlarla birlikte son dönemde yaşanan bazı olayların halk ile rejim arasındaki ayrılığı arttırdığı ifade ediliyor.

Kasım 2019'daki benzin zammı protestolarında emniyet güçlerinin müdahalesiyle yüzlerce insanın hayatını kaybetmesi ve bu konuda hala resmi bir açıklama yapılmamasının yanı sıra geçen ocak ayında Devrim Muhafızları Ordusu tarafından düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili gerçeklerin kamuoyundan 3 gün gizlenmesinin de toplumda ciddi rahatsızlığa neden olduğu belirtiliyor.

Tahran Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı Ahmed Nadiri, cumartesi günü yaptığı açıklamada, başkent Tahran'da yaptıkları ankete göre halkın yüzde 93'ünün devlet yönetiminden memnun olmadığını ve yüzde 76'sının cuma günü gerçekleştirilecek seçimlerde sandığa gitmeyi düşünmediğini duyurmuştu.

İran'da 11. dönem milletvekili ve 5. dönemin ilk uzmanlar meclisi seçimlerinin 21 Şubat'ta yapılması planlanıyor.

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:08 Kaynak: AA
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