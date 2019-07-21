İran'da reformistler seçimleri boykot etmeyi tartışıyor
1 saat önce
Eski İran Cumhurbaşkanı Hatemi "Reformistlerin adaylıklarının reddedilmesi halinde ülkede çok az aday kalsa dahi reformistler yetenekli, inançlı ve cesur kişilerle seçimlere girmelidir.
Eski İran Cumhurbaşkanı
Hatemi "Reformistlerin adaylıklarının reddedilmesi halinde ülkede çok az aday kalsa dahi reformistler yetenekli, inançlı ve cesur kişilerle seçimlere girmelidir." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:42
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