Son Dakika Haberleri: İran'da reformistler seçimleri boykot etmeyi tartışıyor
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İran'da reformistler seçimleri boykot etmeyi tartışıyor

1 saat önce

Eski İran Cumhurbaşkanı Hatemi "Reformistlerin adaylıklarının reddedilmesi halinde ülkede çok az aday kalsa dahi reformistler yetenekli, inançlı ve cesur kişilerle seçimlere girmelidir.

İran'da reformistler seçimleri boykot etmeyi tartışıyor, System.String[]
Eski İran Cumhurbaşkanı Hatemi "Reformistlerin adaylıklarının reddedilmesi halinde ülkede çok az aday kalsa dahi reformistler yetenekli, inançlı ve cesur kişilerle seçimlere girmelidir." dedi.
Muhammed Hatemi, Cumhurbaşkanı, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:42 
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