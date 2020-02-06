İran'da Reformistler Yüksek Şurası genel seçimler için aday listesi sunmayacak - Son Dakika

İran'da eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi'nin manevi lideri olduğu Reformistler Yüksek Şurası, önde gelen aday adaylarının Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından reddedilmesi nedeniyle genel seçimler için aday listesi sunmayacaklarını açıkladı.

İran medyasına göre, Reformistler Yüksek Şurası, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan genel seçimlerde ülke genelinde aday adayı olan reformistlerin çoğunun AKK tarafından elendiğini duyurdu.

Açıklamada, "Seçimlerde adil rekabet ortamının kalmaması nedeniyle Reformistler Yüksek Şurası aday listesi sunmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, Reformistler Yüksek Şurasının manevi lideri olarak biliniyor. Şuranın genel sekreterlik görevini ise Muhammed Rıza Arif yürütüyor.

Muhafazakar kanada yakınlıklarıyla bilinen 12 üyesi bulunan AKK, seçimlerde çoğunlukla reformist adayları elediği gerekçesiyle eleştiriliyor.

İran'daki seçim geleneği

İran'da 250 civarında parti bulunmasına rağmen siyasi faaliyetlere uygulanan baskılar nedeniyle siyasetçiler, parti çatısı altında seçime girmiyor.

Adaylar genellikle, "muhafazakar", "reformist", "ılımlı" ve "bağımsız" olarak adlandırılan siyasi yönelişlerin çatısı altında seçimlere katılıyor. Seçmen, oyunu seçim pusulasına adayların isimlerini yazma suretiyle kullanıyor. Söz konusu siyasi yönelişlerin liste sunmaları halkın seçim yapmasını kolaylaştırıyor.

Liste sunulmaması ya siyasetçiler arasında ittifak sağlanamamasından ya da seçimlere katılma isteğinin olmamasından kaynaklanıyor. Baskılar nedeniyle doğrudan seçimleri boykot çağrısının mümkün olmadığı İran'da liste hazırlamayan reformistlerin seçimleri boykot edeceği yorumları yapılıyor.

İran'da 11. dönem milletvekili ve 5. dönemin ilk uzmanlar meclisi seçimlerinin, 21 Şubat'ta yapılması planlanıyor.