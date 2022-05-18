İran'da rehine krizi kanlı bitti: 4 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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İran'da rehine krizi kanlı bitti: 4 ölü, 5 yaralı

18.05.2022 12:13
İran'da rehine krizi kanlı bitti: 4 ölü, 5 yaralı

İran'ın İlam kentinde bir vakfa ait binada yaşanan rehine krizinde 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İran'ın İlam kentinde bir vakfa ait binada yaşanan rehine krizinde 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İran'ın batısında bulunan İlam kentinde Mustazaflar Vakfı'na ait binaya giren saldırgan, çalışanları rehin aldı. Olay yerine polis ekibi sevk edilirken, saldırganın eski bir vakıf çalışanı olduğu ve yakın bir zamanda işten çıkartıldığı öğrenildi. Saldırgan, polis gelene kadar rehinelerden 4'ünü silahla öldürerek, 5'ini de yaraladı.

İlam Emniyet Müdürü Elgasi Mehr, saldırganın intikam duygusu ile hareket ettiğini açıklayarak, "İşten çıkartılan eski vakıf çalışanı intikam duygusu ile vakıf binasına saldırdı, içeride çalışanları rehin aldı. İntikam için 4 kişiyi öldürdü ve 5 kişiyi de yaraladı. Ardından yaşamına son verdi" ifadelerini kullandı.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bağlı olan Mustazaflar Vakfı emlak, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet yürütüyor. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

Polis, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'da rehine krizi kanlı bitti: 4 ölü, 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da rehine krizi kanlı bitti: 4 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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