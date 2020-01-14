İran'da rejim karşıtı gösteriler devam ediyor - Son Dakika
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İran'da rejim karşıtı gösteriler devam ediyor

12 dakika önce

İran'ın başkenti Tahran'da Ukrayna uçağının düşürülmesine tepki amacıyla düzenlenen rejim karşıtı gösteriler sürüyor.

İran'da rejim karşıtı gösteriler devam ediyor, System.String[]

İran'ın başkenti Tahran'da Ukrayna uçağının düşürülmesine tepki amacıyla düzenlenen rejim karşıtı gösteriler sürüyor.

Tahran Üniversitesi'ndeki öğrenciler tarafından düzenlenen gösterilerde uçağın düşürülmesine sebep olanların cezalandırılması ve yetkililerin istifası talep edildi.

ABD tarafından öldürülen Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi anma merasimiyle aynı anda yapılan eylemde "Halka 3 gün boyunca yalan söylediler", "Halkın kurtuluş yolu referandumdur", "Adalet istiyoruz", "Kifayetsiz sorumlular istifa istifa", "Kasım ayında 1500 kişiyi öldürdüler", "Bana fitneci deme fitneci sensin zalim", "Silahlı kuvvetler komutanı (Hamaney) istifa" ve "Kahrolsun ABD" sloganları atıldı.

Bu arada başkent Tahran başta olmak üzere birçok şehirde akşam saatlerinde de gösteri çağrısı yapıldı.

Ukrayna uçağının düşürülmesi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.


Tahran yönetimi, başta uçağın İran ordusu tarafından düşürüldüğü iddialarını reddetmiş, ancak olaydan 3 gün sonra İran Genelkurmay Başkanlığı, yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:58 Kaynak: AA
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