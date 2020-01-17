İran'da rejim yanlılarından ABD karşıtı gösteri - Son Dakika
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İran'da rejim yanlılarından ABD karşıtı gösteri

6 saat önce

İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere ülkenin çeşitli şehirlerinde rejim yanlıları ABD karşıtı gösteri düzenledi.

İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere ülkenin çeşitli şehirlerinde rejim yanlıları ABD karşıtı gösteri düzenledi.

Tahran'da 8 yıl aradan sonra ülke lideri Ali Hamaney'in kıldırdığı cuma namazından çıkan kalabalık, düzenledikleri gösteride, ABD bayrağı yaktı.

İran'ın Gülistan, Ahvaz, Meşhed, Kum, Yezd, Simnan, Kirman ve diğer şehirlerinde rejim yanlılarının düzenlediği gösterilerde Kasım Süleymani ve rejim yanlısı sloganlar atıldı.

Gösteriler sırasında, geçen hafta düzenlenen rejim karşıtı eylemler de protesto edildi ve bu gösterilerde yer alanlar "fitneci" olmakla suçlandı.

İran'da rejim yanlılarından ABD karşıtı gösteri

Amerika Birleşik Devletleri, Ali Hamaney, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:02 Kaynak: AA
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