İran'da Ruhani kabinesinde son istifa kabul edilmedi

İran
'da Eğitim Bakanı Muhammed Bathai'nin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
kabinesinden istifa ettiği ancak bunun kabul edilmediği belirtildi.
İran devlet medyasına göre Bathai, geçen hafta gerçekleşen son bakanlar kurulu toplantısının ardından istifa dilekçesini Cumhurbaşkanı Ruhani
'ye sundu.
Bathai'nin öğretmenlerin geciken maaşlarının ödenmemesi ve taleplerinin hükümet tarafından yerine getirilmemesi nedeniyle sunduğu istifanın Ruhani tarafından kabul edilmediği kaydedildi.
Ruhani kabinesinden Çalışma Bakanı Ali Rebii 8 Ağustos'ta, Ekonomi
ve Maliye
Bakanı Mesud Kerbasiyan da 26 Ağustos'ta mecliste yapılan gensoru oylaması sonucunda görevlerinden azledilmişti.
Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı
Abbas Ahundi 20 Ekim 2018, hükümetle kentsel dönüşüm ve ekonomik yöntemlerden kaynaklı ihtilaflar ve Sağlık Bakanı Hasan Gazizade Haşimi de bütçe tartışmaları nedeniyle 26 Aralık
2018'de istifa etmişti. Dışişleri Bakanı
Muhammed Cevad Zarif de 25 Şubat'ta istifa etmiş ancak Ruhani tarafından kabul edilmemişti.