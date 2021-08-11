İran'da Rus Büyükelçiliğinin 1943'teki Tahran Konferansı'na atıf yapan paylaşımı tepki topladı - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Rusya'nın Tahran Büyükelçiliğinin sosyal medyada paylaştığı ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Rusya, İngiltere ve ABD liderlerinin işgal altındaki İran'da düzenlediği Tahran Konferansı'na atıfta bulunduğu fotoğrafa tepki gösterdi.

Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Dzhagaryan'ın İngiltere'nin yeni Tahran Büyükelçisi Simon Shercliff ile büyükelçilik binasında yaptığı görüşme sonrasında paylaşılan fotoğraf, İranlılar arasında tepkilere neden oldu.

Rusya'nın Tahran Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta, "Büyükelçi Levan Dzhagaryan'ın İran'daki İngiliz diplomatik misyonunun yeni başkanı Simon Shercliff ile 1943 Tahran Konferansı'nın yapıldığı tarihi merdivende görüşmesi." ifadelerine yer verildi.

İngiltere, Rusya ve ABD liderleri arasında 1943'te düzenlenen Tahran Konferansı'na atıf yapılan paylaşıma en sert tepkiyi İran Dışişleri Bakanı Zarif verdi.

Bakan Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Büyükelçiliği tarafından paylaşılan fotoğrafı "son derece uygunsuz" şeklinde niteledi.

Zarif, "Ağustos 2021'in, ne Ağustos 1941 ne de Aralık 1943 olduğunu hatırlatmama gerek var mı? İran halkı, nükleer anlaşma müzakereleri de dahil olmak üzere asla yabancı elçiliklerin veya yabancı güçlerin buyruğuna tabi olmayacağını göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu paylaşım, İranlı sosyal medya kullanıcıları arasında da tepki topladı.

İkinci Dünya Savaşı devam ederken müttefikler İngiltere ve Rusya, tarafsızlığını ilan etmesine rağmen 1941'de Pehlevi Hanedanı tarafından yönetilen İran topraklarını işgal etmişti. İran bu tarihten itibaren savaş süresince İngiltere ve Sovyet ordularının denetimi altında bulunurken İngiliz ve Sovyet ordularının tedarik ihtiyaçları nedeniyle İran halkı açlıkla karşı karşıya kalmıştı.

İngiltere Başbakanı Winston Churchill, Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Joseph Stalin ve ABD Başkanı Franklin Roosevelt arasında 28 Kasım-1 Aralık 1943'te İran'da düzenlenen ve Tahran Konferansı adıyla bilinen konferansa dönemin İran yönetimi davet edilmemişti.