İran'da sabotaja uğrayan nükleer tesis önünde hükümet karşıtı gösteri düzenlendi - Son Dakika

İran'da sabotaja uğrayan nükleer tesis önünde hükümet karşıtı gösteri düzenlendi

İran'da 11 Nisan'da sabotaja uğrayan Natanz'daki nükleer tesisin önünde toplanan bir grup protestocu, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetini dış politikada "yetersizlikle" suçlarken nükleer tesisleri denetleyen uluslararası müfettişlerin ülkeden ihraç edilmesini istedi.

İran'da 11 Nisan'da sabotaja uğrayan Natanz'daki nükleer tesisin önünde toplanan bir grup protestocu, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetini dış politikada "yetersizlikle" suçlarken nükleer tesisleri denetleyen uluslararası müfettişlerin ülkeden ihraç edilmesini istedi. İran devlet televizyonunun haberine göre, öğrenci olduklarını söyleyen bir grup, Natanz Şehid Ahmed Ruşen Nükleer Merkezinin önünde toplanarak gösteri düzenledi. Ülke medyasında yayımlanan görüntülerde, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin başındaki hükümeti dış politika konusunda etkisizlikle suçlayan göstericilerin "Müzakere dilinizde şehit kanı boynunuzda", "Yetersiz hükümet millet için utançtır" gibi hükümet karşıtı sloganlar attığı görüldü. Göstericiler ülkedeki nükleer tesisleri denetleyen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin de ihraç edilmesi talebinde bulundu. Güvenlik güçlerinin müdahale etmediği gösteri sırasında okunan bildiride, ülke yetkililerinden, 27 Kasım 2020'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'ye yönelik suikast ve 11 Nisan'da Natanz'daki uranyum zenginleştirme tesisine yönelik sabotajla ilgili suçlanan İsrail'e "uygun karşılık" verilmesi istendi.

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